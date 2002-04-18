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Чалышев Александр Иванович

Место рождения

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.12.1930

Дата смерти

18.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1930

Отец: Чалышев Челышев Иван Николаевич

Мать: Чалышева Челышева Александра Григорьевна

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Чалышев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Чалышева Антонина Алексеевна Александровна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Чалышева Антонина Алексеевна Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чалышева Агнея Евгеньевна

Рождение ребёнка
29.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чалышева Агнея Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чалышева Антонина Алексеевна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чалышева Агнея Евгеньевна

Смерть
18.04.2002
Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
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