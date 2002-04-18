Чалышев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения05.12.1930
Дата смерти18.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1930
Рождение ребёнка
1950
Сын: Чалышев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Чалышева Антонина Алексеевна Александровна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Чалышева Антонина Алексеевна Александровна
Рождение ребёнка
17.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чалышева Агнея Евгеньевна
Рождение ребёнка
29.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чалышева Агнея Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2002
Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область