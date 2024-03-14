Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья

Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1903

Отец: Черепушкин Федор Васильевич

Мать: Черепушкина Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close