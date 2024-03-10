Кривощекова Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
см. ГАПК Х ревизия ф. 111, оп. 1, д.2328 стр. 15-19
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. ГАПК Х ревизия ф. 111, оп. 1, д.2328 стр. 15-19
Смерть
Неизвестно