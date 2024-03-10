Кривощекова Пелагея Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривощекова Пелагея Григорьева

Кривощекова Пелагея Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

см. ГАПК Х ревизия ф. 111, оп. 1, д.2328 стр. 15-19
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривощеков Сергей Иванов

Место жительства
1858
Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. ГАПК Х ревизия ф. 111, оп. 1, д.2328 стр. 15-19
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.