Фуфачева (Кочкина) Галина
Место рождения
Дата рождения16.06.1955
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1976
Дочь: Корсакова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Фуфачев Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1980
Сын: Фуфачев Дмитрий
Отец ребёнка: Фуфачев Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2020