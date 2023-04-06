Фуфачева (Кочкина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуфачева (Кочкина) Галина

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

16.06.1955

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1976

Дочь: Корсакова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Фуфачев Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
14.10.1980

Сын: Фуфачев Дмитрий

Отец ребёнка: Фуфачев Анатолий Александрович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуфачев Анатолий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
2020
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