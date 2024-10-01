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Хованский Леонид Андреевич

Место рождения

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.02.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хованский Андрей Андреев

Мать: Хованская Александра Васильева

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хованская Серафима Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Хованская) Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Хованская Серафима Афанасьева

Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.

Сын: Хованский Александр Леонидович

Мать ребёнка: Хованская Серафима Афанасьева

Рождение ребёнка
01.07.1895 ст.

Сын: Хованский Александр Леонидович

Мать ребёнка: Хованская Серафима Афанасьева

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Хованская) Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Хованская Серафима Афанасьева

Смерть
28.02.1902 ст.

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