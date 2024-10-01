Хованский Леонид Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.02.1902 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Хованская) Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Хованская Серафима Афанасьева
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.
Сын: Хованский Александр Леонидович
Мать ребёнка: Хованская Серафима Афанасьева
Рождение ребёнка
01.07.1895 ст.
Сын: Хованский Александр Леонидович
Мать ребёнка: Хованская Серафима Афанасьева
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Хованская) Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Хованская Серафима Афанасьева
Смерть
28.02.1902 ст.