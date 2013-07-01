Рычкова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРычкова Анна Семеновна

Рычкова Анна Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1928

Дата смерти

?.07.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рычков Василий Федорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рычков Василий Федорович

Рождение ребёнка
18.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рычков Василий Федорович

Рождение ребёнка
29.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рычков Василий Федорович

Рождение ребёнка
03.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рычков Василий Федорович

Рождение ребёнка
27.12.1961

Сын: Рычков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Рычков Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Василий Федорович

Смерть
?.07.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close