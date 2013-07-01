Рычкова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1928
Дата смерти?.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1950
Рождение ребёнка
06.04.1952
Рождение ребёнка
18.01.1954
Рождение ребёнка
29.03.1956
Рождение ребёнка
03.08.1957
Рождение ребёнка
27.12.1961
Отец ребёнка: Рычков Василий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.2013