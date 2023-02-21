Андросов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2018 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.2018

Сын: Андросов Лев Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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