Митрофанова (Виноградова) Ольга Владимировна
Место рождениягород Москва
Дата рождения30.10.1939
Дата смерти01.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1939
Отец: Виноградов Владимир Иванович
Мать: Борщан Хая Абрамовна
город Москва
Бракосочетание
25.03.1964
город Москва
Рождение ребёнка
02.06.1968
Дочь: Митрофанова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.11.2021
город Москва