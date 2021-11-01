Митрофанова (Виноградова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Виноградова) Ольга Владимировна

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Место рождения

город Москва

Дата рождения

30.10.1939

Дата смерти

01.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1939

Отец: Виноградов Владимир Иванович

Мать: Борщан Хая Абрамовна

город Москва
Бракосочетание
25.03.1964

Муж: Митрофанов Владимир Андреевич

город Москва
Рождение ребёнка
02.06.1968

Дочь: Митрофанова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.11.2021
город Москва
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