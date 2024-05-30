Ерофеев Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрофеев Андрей Федорович

Ерофеев Андрей Федорович

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1866

Жена: Ерофеева Зиновия Петровна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Ерофеев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ерофеева Зиновия Петровна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Ерофеев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ерофеева Зиновия Петровна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1878
Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Отставной Старший Унтер-Офицер.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.