Ерофеев Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
1867
Сын: Ерофеев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ерофеева Зиновия Петровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Ерофеев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ерофеева Зиновия Петровна
Военная служба
1878
Отставной Старший Унтер-Офицер.
Смерть
Неизвестно