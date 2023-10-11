Григорьева Авдотья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева Авдотья Егоровна

Григорьева Авдотья Егоровна

Место рождения

с.Дмитровское

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Дмитровское
Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Григорьев Федосей Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Григорьев Павел Федосеевич

Отец ребёнка: Григорьев Федосей Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1853

Сын: Григорьев Владимир бол. Федосеевич

Отец ребёнка: Григорьев Федосей Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1857

Сын: Григорьев Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Григорьев Федосей Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1862

Сын: Григорьев Владимир меньш. Федосеевич

Отец ребёнка: Григорьев Федосей Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Григорьев Василий Федосеевич

Отец ребёнка: Григорьев Федосей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close