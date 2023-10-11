Григорьева Авдотья Егоровна
Место рожденияс.Дмитровское
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1846
Рождение ребёнка
1848
Сын: Григорьев Павел Федосеевич
Отец ребёнка: Григорьев Федосей Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1853
Сын: Григорьев Владимир бол. Федосеевич
Отец ребёнка: Григорьев Федосей Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1857
Сын: Григорьев Иван Федосеевич
Отец ребёнка: Григорьев Федосей Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1862
Сын: Григорьев Владимир меньш. Федосеевич
Отец ребёнка: Григорьев Федосей Иванович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Григорьев Василий Федосеевич
Отец ребёнка: Григорьев Федосей Иванович
Смерть
Неизвестно