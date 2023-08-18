Широков Федор (Фетка) Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Федор (Фетка) Федотов

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

До 1600

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Отец

Около 1550 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1600

Отец: Широков Федот Иванов

Мать: не указана

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
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