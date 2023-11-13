Гавриил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Иван Михайлов

Мать: ?

Смерть
1805
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