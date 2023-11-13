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Гавриил Иванов
Гавриил Иванов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1775
Дата смерти
1805
Пол
Мужской
Отец
Иван Михайлов
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец:
Иван Михайлов
Мать:
?
Смерть
1805
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