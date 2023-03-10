Дедель Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедель Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1926

Дата смерти

18.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.01.1991
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