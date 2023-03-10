Дедель Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1926
Дата смерти18.01.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.01.1991