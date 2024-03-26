Хамида Митриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Хабибулла Ильметов
Отец ребёнка: Ильмет Алметов №12-41
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тохфатулла Ильметов Рекрут С 1856
Отец ребёнка: Ильмет Алметов №12-41
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии