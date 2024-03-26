Хамида Митриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамида Митриева

Хамида Митриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Хабибулла Ильметов

Отец ребёнка: Ильмет Алметов №12-41

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Тохфатулла Ильметов Рекрут С 1856

Отец ребёнка: Ильмет Алметов №12-41

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильмет Алметов №12-41

Смерть
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close