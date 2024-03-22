Бобин Степан Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобин Федор
Рождение ребёнка
19.09.1910
Дочь: Брагина Надежда Степановна
Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
11.09.1916
Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1922
Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобина Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна
Смерть
Неизвестно