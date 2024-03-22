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Бобин Степан Федорович

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1916 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобин Федор

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1910

Дочь: Брагина Надежда Степановна

Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1916

Сын: Бобин Иван Степанович

Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1922

Сын: Бобин Петр Степанович

Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобина Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Бобина Матрона Николаевна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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