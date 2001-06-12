Володин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1953

Дата смерти

12.06.2001

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Володина (саломатина) Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.2001
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