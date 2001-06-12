Володин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1953
Дата смерти12.06.2001
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.06.2001