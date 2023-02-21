Рожков Тимофей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Тимофей Кузьмич

Рожков Тимофей Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1911

Дата смерти

26.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1911

Отец: Рожков Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1948

Сын: Рожков Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Смирнова Вера Петровна

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
17.01.1957

Жена: Смирнова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Смирнова Вера Петровна

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Смерть
26.06.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close