Рожков Тимофей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1911
Дата смерти26.06.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1911
Отец: Рожков Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1948
Сын: Рожков Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Смирнова Вера Петровна
Бракосочетание
17.01.1957
Жена: Смирнова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Смирнова Вера Петровна
Смерть
26.06.1974