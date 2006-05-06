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Салямова Кристина Эдуардовна
Салямова Кристина Эдуардовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.2006
Пол
Женский
Отец
Салямов Эдуард Камилевич
1972 г.р.
Мать
Салямова (Токарева) Наталья Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.2006
Отец:
Салямов Эдуард Камилевич
Мать:
Салямова Наталья Владимировна
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