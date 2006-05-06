Салямова Кристина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салямова Кристина Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.2006

Отец: Салямов Эдуард Камилевич

Мать: Салямова Наталья Владимировна

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