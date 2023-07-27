Тамбовцев (Тамбовцев) Ефросинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцев (Тамбовцев) Ефросинья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Тамбовцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Домна Васильевна

Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Тамбовцев Ерасион Васильевич

Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Тамбовцев Мирон Васильевич

Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Тамбовцев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Василий Наумович

Смерть
Неизвестно
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