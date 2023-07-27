Тамбовцев (Тамбовцев) Ефросинья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Тамбовцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Домна Васильевна
Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Тамбовцев Ерасион Васильевич
Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Тамбовцев Мирон Васильевич
Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тамбовцев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Тамбовцев Василий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно