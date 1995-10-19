Кленчева (Смирнова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленчева (Смирнова) Ольга Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.07.1916

Дата смерти

19.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1916

Отец: Смирнов Петр

Мать: Мельникова (Анисимова Смирнова) Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1941

Сын: Кленчев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Кленчев Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.06.1945

Дочь: Семенова (Кленчева) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кленчев Алексей Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.08.1950

Сын: Кленчев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кленчев Алексей Александрович

Роддом г.Москва Сокол
Смерть
19.10.1995

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