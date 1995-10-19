Кленчева (Смирнова) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения24.07.1916
Дата смерти19.10.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1916
Рождение ребёнка
19.04.1941
Сын: Кленчев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Кленчев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
18.06.1945
Дочь: Семенова (Кленчева) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Кленчев Алексей Александрович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.08.1950
Сын: Кленчев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кленчев Алексей Александрович
Роддом г.Москва Сокол
Смерть
19.10.1995