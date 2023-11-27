Иванович Старцев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванович Старцев Дмитрий

Место рождения

с. Воробьевка

Дата рождения

После 01.01.1911

Дата смерти

После 01.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1911

Отец: Старцев Иван

Мать: не указана

с. Воробьевка
Рождение ребёнка
11.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старцева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старцева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старцева Галина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1972
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