Иванович Старцев Дмитрий
Место рожденияс. Воробьевка
Дата рожденияПосле 01.01.1911
Дата смертиПосле 01.01.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1911
Отец: Старцев Иван
с. Воробьевка
Рождение ребёнка
11.07.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1972