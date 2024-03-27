Нифанин Виталий Яковлевич
Место рожденияКудрина гора Архангельской области
Дата рождения16.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927
Отец: Нифанин Яков Иванович
Кудрина гора Архангельской области
Рождение ребёнка
10.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нифанина Марья Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нифанина Марья Петровна
Смерть
Неизвестно