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Нифанин Виталий Яковлевич

Место рождения

Кудрина гора Архангельской области

Дата рождения

16.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927

Отец: Нифанин Яков Иванович

Мать: Нифанина Наталья Андреевна

Кудрина гора Архангельской области
Рождение ребёнка
10.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нифанина Марья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нифанина Марья Петровна

Смерть
Неизвестно
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