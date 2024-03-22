Луппов (Лумпов) Богдан (Богдашка) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Луппов (лумпов) Иван (Ивашко) Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
дьячек
Место жительства
Неизвестно
село Ржанополомское, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678