Луппов (Лумпов) Богдан (Богдашка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппов (Лумпов) Богдан (Богдашка) Иванов

Место рождения

Шестаково, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Луппов (лумпов) Иван (Ивашко) Иванов

Мать: не указана

Шестаково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
дьячек
Место жительства
Неизвестно
село Ржанополомское, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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