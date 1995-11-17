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Созонов александр владимирович
Созонов александр владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1995
Пол
Мужской
Отец
Созонов владимир александрович
1967 г.р.
Мать
Созонова (Егорова) людмила геннадьевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1995
Отец:
Созонов владимир александрович
Мать:
Созонова людмила геннадьевна
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