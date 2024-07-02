Есаулов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Есаулов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есаулов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаулов Семен

Мать ребёнка: Есаулова Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаулов Алексей

Мать ребёнка: Есаулова Агафья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есаулова Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: (Есаулова) Ксинья

Мать ребёнка: Есаулова Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Есаулов Василий

Мать ребёнка: Есаулова Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Есаулов Савин

Мать ребёнка: Есаулова Агафья Константиновна

Смерть
Неизвестно

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