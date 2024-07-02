Есаулов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есаулов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есаулов Семен
Мать ребёнка: Есаулова Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есаулов Алексей
Мать ребёнка: Есаулова Агафья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: (Есаулова) Ксинья
Мать ребёнка: Есаулова Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Есаулов Василий
Мать ребёнка: Есаулова Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Есаулов Савин
Мать ребёнка: Есаулова Агафья Константиновна
Смерть
Неизвестно