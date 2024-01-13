Петрович (Садзик) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 19.11.1923
Дата смерти04.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.08.1946
Муж: Петрович Олег
г. Конотоп Сумской области
Рождение ребёнка
25.06.1954
Дочь: Маргарита
Отец ребёнка: Петрович Олег
г. Москва, РСФСР
Развод
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
04.03.1983
г. Москва, РСФСР
Похороны
Неизвестно
Mitinskoe kladbisce Moskva uchastok 94