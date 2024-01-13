Петрович (Садзик) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович (Садзик) Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 19.11.1923

Дата смерти

04.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.08.1946

Муж: Петрович Олег

г. Конотоп Сумской области
Рождение ребёнка
25.06.1954

Дочь: Маргарита

Отец ребёнка: Петрович Олег

г. Москва, РСФСР
Развод
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
04.03.1983
г. Москва, РСФСР
Похороны
Неизвестно
Mitinskoe kladbisce Moskva uchastok 94
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