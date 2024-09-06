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Колотев Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Колотев Василий Тихонович

Мать: Колотева Татьяна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотева Наталья

Рождение ребёнка
1980

Сын: Колотев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Колотева Наталья

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Колотева Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Колотева Наталья

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Колотева Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Колотева Наталья

Смерть
2004

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