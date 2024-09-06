Колотев Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотева Наталья
Рождение ребёнка
1980
Сын: Колотев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Колотева Наталья
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Колотева Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Колотева Наталья
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Колотева Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Колотева Наталья
Смерть
2004