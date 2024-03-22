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Канода Николай Алексеевич

Место рождения

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.08.1986

Сын: Канода Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Канода Татьяна Николаевна

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
31.08.1987

Сын: Канода Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Канода Татьяна Николаевна

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.01.1991

Дочь: Ланг Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Канода Татьяна Николаевна

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
04.05.1994

Сын: Канода Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Канода Татьяна Николаевна

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канода Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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