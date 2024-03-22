Канода Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1986
Сын: Канода Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Канода Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
31.08.1987
Сын: Канода Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Канода Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1991
Дочь: Ланг Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Канода Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.1994
Сын: Канода Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Канода Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно