Михьева Евдокия Павловна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
14.01.1900 ст.
Токмак, Семиреченская обл. Пишпекский уезд
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Филипп
Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
20.04.1908
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.11.1911
Сын: Николай
Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1914
Сын: Николай
Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно