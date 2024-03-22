Михьева Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михьева Евдокия Павловна

Место рождения

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1905 г.р.
1906 г.р.
1908 г.р.
1910 г.р.
1911 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АК
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Место
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Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
14.01.1900 ст.

Муж: Киселев Александр Васильевич

Токмак, Семиреченская обл. Пишпекский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Филипп

Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
20.04.1908

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Николай

Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1914

Сын: Николай

Отец ребёнка: Киселев Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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