Шамин Дмитрий Владимирович
Место рожденияЛенинград
Дата рождения15.02.1965
Дата смерти04.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1965
Отец: Шамин Владимир Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Ленинград
Рождение ребёнка
24.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамина Ольга Владимировна
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2020