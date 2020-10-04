Шамин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамин Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

15.02.1965

Дата смерти

04.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1965

Отец: Шамин Владимир Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Ленинград
Рождение ребёнка
24.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамина Ольга Владимировна

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамина Ольга Владимировна

Смерть
04.10.2020
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