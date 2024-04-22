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Лаптев (Терлеев) Дмитрий Парфенович

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

23.09.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1908

Отец: Терлеев Парфен Максимов

Мать: Терлеева (Волохинадолгушина) Анастасия Иоаннова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Андрей Дмитриевмч

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Лаптев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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