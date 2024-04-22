Лаптев (Терлеев) Дмитрий Парфенович
Место рождения
Дата рождения23.09.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно