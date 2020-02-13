Кузина (Пичугова) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Пичугова) Марина Викторовна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

25.10.1974

Дата смерти

13.02.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1944 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1974

Отец: не указан

Мать: Пичугова Раиса Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.08.1995

Дочь: Кузина Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Кузин Виктор Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.02.2020
Причина смерти - ЧП на заводе "ЧМК", пожар
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