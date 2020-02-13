Кузина (Пичугова) Марина Викторовна
Место рождения
Дата рождения25.10.1974
Дата смерти13.02.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1974
Отец: не указан
Мать: Пичугова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
04.08.1995
Дочь: Кузина Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Кузин Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
13.02.2020
Причина смерти - ЧП на заводе "ЧМК", пожар