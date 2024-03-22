Живаев Иван Прохорович
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смерти19.08.1888 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Живаев Прохор Семенович
ГАУО
Рождение ребёнка
1844 ст.
Мать ребёнка: Живаева Мелания Григорьевна
ГАУО
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Маресев (живаев) Николай Иванович
Мать ребёнка: Живаева Мелания Григорьевна
ГАУО
Рождение ребёнка
1855 ст.
Мать ребёнка: Живаева Мелания Григорьевна
ГАУО
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1888 ст.
Причина смерти: от старости | В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся,... Показать все