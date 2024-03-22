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Живаев Иван Прохорович

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

19.08.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Живаев Прохор Семенович

Мать: не указана

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
ГАУО
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Живаев Степан Иванович

Мать ребёнка: Живаева Мелания Григорьевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
ГАУО
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Маресев (живаев) Николай Иванович

Мать ребёнка: Живаева Мелания Григорьевна

ГАУО
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Живаев Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Живаева Мелания Григорьевна

ГАУО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живаева Мелания Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.08.1888 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от старости | В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся,... Показать все
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