Рахметуллин (Насибулина) Гульмеш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахметуллин (Насибулина) Гульмеш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахметуллин Хабибулла

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1912

Сын: Хисаметдинов Афзалетдин Хабибуллович

Отец ребёнка: Рахметуллин Хабибулла

Рождение ребёнка
10.09.1916

Сын: Хисаметдинов Хамза Хабибуллович

Отец ребёнка: Рахметуллин Хабибулла

Смерть
Неизвестно

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