Рахметуллин (Насибулина) Гульмеш
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1912
Сын: Хисаметдинов Афзалетдин Хабибуллович
Отец ребёнка: Рахметуллин Хабибулла
Рождение ребёнка
10.09.1916
Сын: Хисаметдинов Хамза Хабибуллович
Отец ребёнка: Рахметуллин Хабибулла
Смерть
Неизвестно