Жакина (Карпухина) Акулина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жакина (Карпухина) Акулина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1915

Дата смерти

29.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1915

Отец: Карпухин Игнат Павлович

Мать: Карпухина Ирина (Арина) Сергеевна

Рождение ребёнка
17.09.1937

Сын: Жакин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Жакин Федор Тимофеевич

дер Звягино, Становлянского р-на, Липецкой области
Рождение ребёнка
23.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жакин Федор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жакин Федор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жакин Федор Тимофеевич

Смерть
29.11.2006
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