Жакина (Карпухина) Акулина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1915
Дата смерти29.11.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1915
Рождение ребёнка
17.09.1937
Отец ребёнка: Жакин Федор Тимофеевич
дер Звягино, Становлянского р-на, Липецкой области
Рождение ребёнка
23.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жакин Федор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.2006