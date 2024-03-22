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Васильченко Андрей Гаврилович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Васильченко Гавриил Лукьянович

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1836

Дочь: Васильченко Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Васильченко Марфа Мироновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1839

Дочь: Бондаренко Домника Андреевна

Мать ребёнка: Васильченко Марфа Мироновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Марфа Мироновна

Смерть
Неизвестно
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