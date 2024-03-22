Васильченко Андрей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Васильченко Гавриил Лукьянович
Рождение ребёнка
05.06.1836
Дочь: Васильченко Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Васильченко Марфа Мироновна
Рождение ребёнка
01.01.1839
Дочь: Бондаренко Домника Андреевна
Мать ребёнка: Васильченко Марфа Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно