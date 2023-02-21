Соловьева Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Параскева Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Соловьев Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Соловьев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сорокина Елизавета Кузьминична

Отец ребёнка: Соловьев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Соловьев Максим Кузьмич

Отец ребёнка: Соловьев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Соловьев Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Соловьев Кузьма Иванович

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Соловьев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Соловьев Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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