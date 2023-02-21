Соловьева Параскева Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Соловьев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сорокина Елизавета Кузьминична
Отец ребёнка: Соловьев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Соловьев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Соловьев Кузьма Иванович
Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Соловьев Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно