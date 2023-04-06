Веденеев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеев Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1989

Сын: Веденеев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Веденеева Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
07.09.1999

Сын: Веденеев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Веденеева Светлана Владимировна

Королёв, Королев, Московская область
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