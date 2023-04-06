Веденеев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1989
Сын: Веденеев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Веденеева Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
07.09.1999
Сын: Веденеев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Веденеева Светлана Владимировна
Королёв, Королев, Московская область