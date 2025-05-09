Чураков Алексей Иванович
мужской, родился 22.08.1930, г.Москва
умер Неизвестно
ОтецЧураков Иван ИвановичНеизвестно г.р.
МатьЧуракова Татьяна Ивановна1896 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1930
Отец: Чураков Иван Иванович
г.Москва
Рождение ребёнка
08.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуракова Валентина Григорьевна
г.Москва
Рождение ребёнка
10.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуракова Валентина Григорьевна
Москва
Смерть
Неизвестно