(Сачепкасов) Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.
Сын: (сачепкасов) Ульян (Иулиан)
Мать ребёнка: не указана
Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/106582