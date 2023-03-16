(Сачепкасов) Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сачепкасов) Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.

Сын: (сачепкасов) Ульян (Иулиан)

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/106582
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