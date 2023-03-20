Трофимова Наталья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Трофимов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Трофимов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов Иван
Смерть
Неизвестно