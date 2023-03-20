Трофимова Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Наталья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Трофимов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван

Рождение ребёнка
1930

Сын: Трофимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Иван

Смерть
Неизвестно
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