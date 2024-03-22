Акав (Бабаджан) Султан Шауловна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
18.08.1874
Муж: Акав Давид Юфудович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Акав Ефим Давидович
Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ботук Александра Давидовна
Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Акав Савва Давидович
Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Тотеш Давидовна
Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1932