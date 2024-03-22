Акав (Бабаджан) Султан Шауловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акав (Бабаджан) Султан Шауловна

Место рождения

Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Дата рождения

1856

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Бракосочетание
18.08.1874

Муж: Акав Давид Юфудович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
1875

Сын: Акав Ефим Давидович

Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ботук Александра Давидовна

Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Акав Самуил Давидович

Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Акав Савва Давидович

Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Акав Соломон Давидович

Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Тотеш Давидовна

Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Акав Вениамин Давидович

Отец ребёнка: Акав Давид Юфудович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1932
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