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(Власенко) Антонида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Власенко Александр Трофимович

Мать: Ефросинья Евдокимовна

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