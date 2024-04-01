Тимченко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимченко Александр
Мать ребёнка: Тимченко (Устименко) Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимченко Владимир
Мать ребёнка: Тимченко (Устименко) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Пиньковская (Тимченко) Вера Викторовна
Мать ребёнка: Тимченко (Устименко) Александра Петровна
Смерть
2002