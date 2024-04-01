Тимченко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимченко Александр

Мать ребёнка: Тимченко (Устименко) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимченко Владимир

Мать ребёнка: Тимченко (Устименко) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Пиньковская (Тимченко) Вера Викторовна

Мать ребёнка: Тимченко (Устименко) Александра Петровна

Смерть
2002

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