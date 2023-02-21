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Малыгина Афанасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Малыгин Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Малыгина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Евсеевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Малыгина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Евсеевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Малыгина Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Евсеевич

Рождение ребёнка
05.03.1913

Сын: Малыгин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Евсеевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Григорий Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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