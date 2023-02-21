Малыгина Афанасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Малыгин Дмитрий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Малыгина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Малыгина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Малыгина Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
05.03.1913
Сын: Малыгин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно