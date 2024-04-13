Симашева Анастасия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симашева Анастасия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1955

Сын: Симашев Валентин Александрович

Отец ребёнка: Симашев Александр Андрианович

Тимяшево, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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