Насыров Абдрахман гв. красноармеецДата рождения __.__.1912 Место рождения Татарская АССР, г. Казань Место призыва Кировский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Кировский р-н Кто наградил 23 гв. сп Наименование награды Медаль «За отвагу»

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