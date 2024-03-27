Насыров Габдрахман
Место рожденияЧувашская АССР, Козловский р-н., д. Альменово
Дата рождения24.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1911
Чувашская АССР, Козловский р-н., д. Альменово
Рождение ребёнка
26.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Насырова Александра
Военная награда
Неизвестно
Насыров Абдрахман гв. красноармеецДата рождения __.__.1912 Место рождения Татарская АССР, г. Казань Место призыва Кировский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Кировский р-н Кто наградил 23 гв. сп Наименование награды Медаль «За отвагу»
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150971403/
Смерть
Неизвестно