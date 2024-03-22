Воробьев Лука Никитич
Место рождения
Дата рождения18.10.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1827
Бракосочетание
25.01.1848 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1855
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
21.12.1856
Дочь: Воробьева Мелания Лукинична
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
22.07.1864
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Иван Лукич
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно