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Воробьев Лука Никитич

Место рождения

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

18.10.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1827

Отец: Воробьев Никита Афанасьевич

Мать: Воробьева Васса Михайловна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
25.01.1848 ст.

Жена: Воробьева Евдокия Филипповна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.08.1855

Сын: Воробьев Максим Лукич

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Филипповна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.12.1856

Дочь: Воробьева Мелания Лукинична

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Филипповна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.07.1864

Сын: Воробьев Стефан Лукич

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Филипповна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Григорий Лукич

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Филипповна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Иван Лукич

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Филипповна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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