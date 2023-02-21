Самарина (Виноградова) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Виноградова) Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

21.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1926

Сын: Самарин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Самарин Александр Павлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1931

Сын: Самарин Николай Александрович

Отец ребёнка: Самарин Александр Павлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарин Александр Павлович

Смерть
21.04.1961
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