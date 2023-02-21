Самарина (Виноградова) Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти21.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1926
Сын: Самарин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Самарин Александр Павлович
Рождение ребёнка
22.12.1931
Сын: Самарин Николай Александрович
Отец ребёнка: Самарин Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1961