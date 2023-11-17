Павлюк Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюк Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Охинько Дмитрий

Мать: Охинько Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
27.07.1980

Дочь: Бузун Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Павлюк Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюк Сергей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мединцева Инна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступак Наталья Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений Павлюк Петрович

Отец ребёнка: не указан

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