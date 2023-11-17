Павлюк Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Охинько Дмитрий
Мать: Охинько Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
27.07.1980
Дочь: Бузун Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Павлюк Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мединцева Инна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступак Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно